LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 17.08.2025 gingen kurz nach 01:00 Uhr mehrere Mitteilungen ein, wonach mehrere Jugendliche in der Molbitzer Straße randalieren sollten. Dabei wurden laut Zeugen aus der Gruppe heraus Warnbaken von einer Baustelle gegen ein Bushaltestellenhäuschen und eine Flasche nach einem vorbeifahrenden Mopedfahrer geworfen. Als der Mopedfahrer daraufhin anhielt wurde er geschlagen und das Moped umgeworfen. Als die Gruppe schließlich von ihm ...

mehr