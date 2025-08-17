LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger
Gera (ots)
Die seit Samstag vermisste 13-Jährige aus Münchenbernsdorf konnte am heutigen Tag im Bereich Frankfurt / Oder aufgefunden werden. Die Geraer Polizei bedankt sich bei allen Mitsuchenden. (PS)
