Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv verfolgt Ladendiebe mit dem Auto - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montagmittag (21.07.2025) nahmen Polizeibeamte in Hohenlimburg zwei Ladendiebe vorläufig fest, nachdem der Detektiv eines Supermarktes die Männer mit seinem Auto verfolgt hatte. Gegen 11:45 Uhr rief der Zeuge die Polizei zur Straße Am Sportpark. Er sagte, dass die zwei Männer im Auto vor ihm für einen Diebstahl in der Filiale in der Boeler Straße in Frage kommen. Der Ladendetektiv verfolgte die Verdächtigen bis nach Hohenlimburg. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Elseyer Straße hielten Polizeibeamte das Auto an. Der Kofferraum des Ford war mit Tabakwaren, Kleidungsstücken, Schuhkartons und hochwertigem Parfüm gefüllt. Zudem fanden die Polizisten Werkzeug, mit dem Diebstahlsicherungen entfernt werden können. Die beiden 50- und 42-jährigen Männer hatten darüber hinaus eine hohe Summe Bargeld bei sich. Als die Beamten die Kennzeichen des Fahrzeugs überprüften, stellte sich heraus, dass diese nicht zu dem Ford gehörten und als gestohlen gemeldet wurde. Weil die ersten Ermittlungen keine Hinweise auf den Halter des Autos ergaben, stellten die Polizisten es sicher. Die beiden Männer nahmen sie wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

