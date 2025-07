POL-HA: Unfallflucht in Wehringhausen - Ölspur führt Polizeibeamte zum alkoholisierten Verursacher

Hagen-Altenhagen (ots) - In der Nacht auf Samstag (19.07.2025) pöbelte ein alkoholisierter 16-Jähriger in einer Diskothek in den Elbershallen. Polizeibeamte beabsichtigten, ihn aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete er Widerstand und setzte diesen fort, als er im weiteren Verlauf aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden sollte. Gegen 1 ...

mehr