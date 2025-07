Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger pöbelt in Disko und leistet Widerstand in Polizeiwache

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Samstag (19.07.2025) pöbelte ein alkoholisierter 16-Jähriger in einer Diskothek in den Elbershallen. Polizeibeamte beabsichtigten, ihn aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete er Widerstand und setzte diesen fort, als er im weiteren Verlauf aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden sollte.

Gegen 1 Uhr erschienen die Einsatzkräfte in den Elbershallen und trafen den 16-Jährigen in einem Raum des Sicherheitsdienstes an. Der Jugendliche war augenscheinlich stark alkoholisiert, schrie herum und beleidigte die Beamten. Da sich der Lüdenscheider nach mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigen ließ, wurden ihm Handschellen angelegt. Als die Beamten den Jugendlichen zum Streifenwagen brachten, leistete er Widerstand und sperrte sich vehement gegen den Transport in dem Wagen. Nachdem er sich im Polizeigewahrsam beruhigt hatte und er an eine Erziehungsberechtigte übergeben werden sollte, begann er erneut die Beamten zu beleidigen, versuchte diese zu schlagen und leistete Widerstand. Aufgrund seiner Aggressivität und seines gezeigten Verhaltens verblieb er bis zu seiner Ausnüchterung in der Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell