Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit anschließender Festnahme

Hagen (ots)

Am Freitag 18.07.2025, gegen 12:40 Uhr kam es in einem Drogeriegeschäft in der Hagener Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. In dem Geschäft wurden die Beamten vom Ladendetektiv und dem Tatverdächtigen erwartet. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 17-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit. Der Ladendetektiv gab den Beamten gegenüber an, dass der Tatverdächtige versucht hatte, mit einem präparierten Rucksack, Parfüms im Gesamtwert von etwa 3250 Euro zu entwendet. Des Weiteren gab der Ladendetektiv an, dass der Tatverdächtige für weitere Diebstähle in Frage komme, bei denen der Tatverdächtige zur Tatzeit nicht gestellt werden konnte. Da zur Einsatzzeit kein Wohnsitz in Deutschland ermittelt werden konnte und der Tatverdächtige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. (AO)

