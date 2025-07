POL-HA: Iserlohnerin wird in Café von ihrem Freund geschlagen

Hagen-Boele (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag (13.07.2025) gegen 20 Uhr und Donnerstag (17.07.2025) gegen 11.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil auf, das in der Straße "Am Bügel" im Umfeld der Gesamtschule in Boele abgestellt worden war. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Fahrzeug ein und stahlen mehrere Sitze, das Radio und einen Tisch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Polizei liegen bislang keine Täterhinweise vor, weshalb ...

