POL-HA: Diebstahl aus Wohnmobil

Hagen-Boele (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (13.07.2025) gegen 20 Uhr und Donnerstag (17.07.2025) gegen 11.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil auf, das in der Straße "Am Bügel" im Umfeld der Gesamtschule in Boele abgestellt worden war. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Fahrzeug ein und stahlen mehrere Sitze, das Radio und einen Tisch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Der Polizei liegen bislang keine Täterhinweise vor, weshalb sie fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, oder kann mit sonstigen Angaben die Ermittlungen unterstützen? Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch unter der 02331 986 2066 zu melden. (rst)

