Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer fuhr deutliche Schlangenlinien und flüchtete

Hagen (ots)

Am 19.07.2025 gegen 00:30 Uhr stellte eine Streife im Bereich des Wasserlosen Tals in Hagen einen Roller mit zwei Personen besetzt fest, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Die Streife beabsichtigte bei dem Rollerfahrer eine Verkehrskontrolle durchzuführen und gab hierfür optische und akustische Anhaltesignale. Diese wurden vom Fahrer missachtet und er flüchtete vor den Beamten. Im Bereich der Straße Am Finkenherd verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Roller mit den zwei Personen jedoch in der Schultenhardtstraße angehalten und beide Personen gestellt werden. Bei den Personen handelte es sich um einen 18 Jahre alten Hagener als Fahrzeugführer und einen ebenfalls 18 Jahre alten Hagener als Sozius. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Zudem gab der Rollerfahrer an, keinen Führerschein zu haben und dass der Roller einem Bekannten gehöre. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde durch die Beamten eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und des Fahrens eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis gefertigt. Zusätzlich wurde eine Strafanzeige gegen den Bekannten des Rollerfahrers gefertigt, da er als Halter des Rollers zuließ, dass sein Fahrzeug von einer Person gefahren wurde, die keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. (AO)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell