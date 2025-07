POL-HA: Diebstahl von Ladekabeln

Hagen (ots) - Am Freitag 18.07.2025, gegen 12:40 Uhr kam es in einem Drogeriegeschäft in der Hagener Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. In dem Geschäft wurden die Beamten vom Ladendetektiv und dem Tatverdächtigen erwartet. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 17-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit. Der Ladendetektiv gab den Beamten gegenüber an, dass der Tatverdächtige versucht hatte, mit ...

mehr