Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Fahndung: Polizei stellt flüchtigen Unfallverursacher

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Der Fahrer eines LKW beschädigte am Montagvormittag (21.07.2025) einen Zaun und flüchtete anschließend. Polizeibeamte konnten den 54-Jährigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung antreffen.

Der 54 Jahre alte LKW-Fahrer rangierte um etwa 11.25 Uhr mit seinem Sattelzug vor einem Firmengelände an der Spannstiftstraße und touchierte dabei einen dort befindlichen Zaun. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und wies den Fahrer darauf hin, der sich jedoch umgehend mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernte. Der Zeuge verständigte daraufhin richtigerweise die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten eine Nahbereichsfahndung ein und trafen den beteiligten LKW samt Fahrer an der Straße "Am Paulshof" an. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fertigten eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (rst)

