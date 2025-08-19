PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieseldiebe auf Baustelle

Altenburg (ots)

Schmölln. Unbekannte haben in der Tatzeit von Freitag (15.08.2025) ab ca. 17:00 Uhr bis Montag (18.08.2025), 06:30 Uhr an fünf Fahrzeugen auf der Baustelle an der L1361, Autobahnanschlussstelle Schmölln, die Tankdeckel aufgebrochen und insgesamt ca. 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der verursachte Sachschaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Der Beuteschaden wird mit einem niedrigen vierstelligen Wert beziffert. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kfz eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

