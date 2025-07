POL-BOR: Borken-Weseke - Mehrere Einbrüche verübt

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Auf dem Brink; Tatzeit: 16.07.2025, zwischen 21.00 Uhr und 23.10 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Auf dem Brink in Gescher. Am Mittwochabend machten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Schiebetür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Sie durchsuchten Räume und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

mehr