Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen zweiten Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen (05.06.2025) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Einbruch in ein Gebäude an der Linzer Straße (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6036537), begangen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 36-Jährigen und Beamte nahmen ihn an seiner Wohnanschrift fest. Der 36-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (06.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

