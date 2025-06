Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Jugendlichen onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen (06.06.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Mühlhausen vor zwei Jugendlichen an seinem Glied manipuliert. Zwei 15-jährige Jugendliche standen gegen 09.20 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Mühlhausen, als sie einen Mann auf der gegenüberliegenden Seite wahrnahmen, der an seinem Glied manipulierte. Als die Jugendlichen die Polizei alarmierten, flüchtete der Unbekannte Richtung Auwiesen. Dieser war zirka 170 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte eine normale bis kräftige Statur. Er trug ein Michael Jordan T-Shirt, eine schwarze Jacke und eine beige Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

