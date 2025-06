Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (05.06.2025) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft an der Ostendstraße ein Getränk gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen 14.45 Uhr den Verkaufsraum und soll eine Getränkedose aus dem Warenregal entnommen und leer getrunken haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als eine Mitarbeiterin den Mann ansprach, soll dieser sich gegen das Festhalten gewehrt und sie mit einem Messer bedroht haben. Der Mitarbeiterin gelang es den Tatverdächtigen festzuhalten und an die alarmierten Beamten zu übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

