Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbruch in Büro - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.05.2025) einen 48-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Büro an der Linzer Straße eingebrochen zu sein. Der Mann soll gemeinsam mit einem noch unbekannten Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Büro eingebrochen sein. Die 19-jährige Tochter der Büroinhaber erkannte den Tatverdächtigen aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera gegen 13:30 Uhr an der Stuttgarter Straße wieder und informierte die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, nahmen sie den wohnsitzlosen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit fest. Bei einer Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass er bereits wegen Straftaten in der Vergangenheit mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

