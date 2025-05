Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub auf Passanten - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (17.05.2025) einen 27-Jährigen in der Sodener Straße seiner Barschaft beraubt. Der 27-Jährige traf mit seiner 28-jährigen Begleiterin gegen 01.30 Uhr im Bereich der Sodener / Emser Straße auf eine dreiköpfige Personengruppe und fragte diese, wo er Zigaretten erwerben könne. Die Gruppierung versicherte den Beiden eine Möglichkeit zu zeigen, weshalb sie der Gruppe folgten. Unvermittelt wurden sie von den drei Männern in bedrohlicher Weise umringt und von dem Haupttäter aufgefordert, die Barschaft auszuhändigen. Das 27-jährige Opfer übergab hierauf 300 Euro Bargeld, wobei es nach der Übergabe zu einem Streitgespräch zwischen den Beteiligten kam. In der Folge stieß der Haupttäter den Geschädigten zu Boden, wo er von allen drei mit Tritten traktiert wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Deckerstraße. Bei der Tätergruppe soll es sich um Jugendliche mit schwarzen Haaren und Seitenscheitel handeln, wovon zumindest einer mutmaßlich ein Messer und ein Pfefferspray mitgeführt haben soll. Der Haupttäter mit schlankem Gesicht soll 180 cm groß sein, eine Jogginghose getragen und eine Bauchtasche mitgeführt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

