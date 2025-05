Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist in Stadtbahn - Geschädigte gesucht

Stuttgart - Plieningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann trat am Freitag (16.05.2025) gegen 07.50 Uhr als Exhibitionist in einer Stadtbahn der Linie U3 in Erscheinung. Der Mann betrat am U-Halt Plieningen mit entblößtem Glied die Stadtbahn und setzte sich zielgerichtet zu einer Frau. Diese stand sofort auf und suchte sich einen anderen Sitzplatz, woraufhin der Täter sich zu einem 19-jährigen Fahrgast setzte, der sich aber ebenfalls umsetzte. Während der Fahrt stand der Unbekannte auf und lief noch immer mit entblößtem Geschlechtsteil durch die gesamte Stadtbahn. Dabei suchte er offenbar auch den Blickkontakt zu Fahrgästen. Als der 19-Jährige und die noch unbekannte geschädigte Frau am U-Halt Wallgraben die Bahn verließen, fuhr der Täter in Richtung Bahnhof Vaihingen weiter. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: 40-50 Jahre alt, 185-190 cm groß, gebräunter Teint, kurze grau-schwarze Haare und Bart, bekleidet mit einer auffälligen blauen und weiten Stoffhose sowie einer grau-schwarzen Jacke, insgesamt ein ungepflegtes Äußeres. Zeugen und ggf. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

