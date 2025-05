Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jährige bei Zusammenstoß mit Stadtbahn verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Freitagmorgen (16.05.2025) beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Die 59-Jährige fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in der Nordbahnhofstraße Richtung Wolframstraße. An der Einmündung der Rosensteinstraße soll sie verbotenerweise nach links über die Gleise abgebogen sein und dabei mit einer Stadtbahn der Linie U 12 zusammengestoßen sein, die in Richtung Budapester Platz unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte der Mercedes gegen eine Holzwand und eine Müllpresse. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

