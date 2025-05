Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendiebstahl

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Am Freitag (16.05.2025) gegen 13.00 Uhr wurden ein 25-Jähriger und dessen noch unbekannter Begleiter in einem Einkaufsmarkt bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Beide hatten diverse Waren in ihre Jackentaschen gesteckt und nur einen Teil der Waren an der Kasse bezahlt. Als sie hierauf vom 58-jährigen Ladendetektiv angesprochen wurden, blieb der 25-Jährige stehen, sein Begleiter flüchtete jedoch Richtung Ausgang. Der Detektiv versuchte, den Flüchtenden am Oberarm festzuhalten, wurde jedoch zur Seite gestoßen und beide stürzten zu Boden. Hierbei zog sich der 58-Jährige eine Schulterverletzung zu. Dem Täter gelang im Anschluss unerkannt die Flucht. Der 25-jährige Mittäter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

