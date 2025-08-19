Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abbiegeunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin (deutsch) wollte am Abend des 18.08.2025 gegen 19:05 Uhr von der Goethestraße nach links auf den Markt abbiegen, wurde hierbei jedoch von einem 68-jährigen PKW-Fahrer (deutsch), der in gleicher Richtung unterwegs war, überholt und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und bedurfte keiner ärztlichen Versorgung. Am PKW und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Greiz hat das Unfallgeschehen vor Ort aufgenommen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell