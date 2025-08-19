PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abbiegeunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin (deutsch) wollte am Abend des 18.08.2025 gegen 19:05 Uhr von der Goethestraße nach links auf den Markt abbiegen, wurde hierbei jedoch von einem 68-jährigen PKW-Fahrer (deutsch), der in gleicher Richtung unterwegs war, überholt und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und bedurfte keiner ärztlichen Versorgung. Am PKW und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Greiz hat das Unfallgeschehen vor Ort aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 07:57

    LPI-G: Alkoholfahrt mit 2,45 Promille durch Polizei beendet

    Altenburg (ots) - Nobitz. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer zog aufgrund seiner unsicheren Fahrweise am Montagabend (18.08.2025) die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich und wurde um 21:35 Uhr in der Remsaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Alkoholgeruch und sprachliche Ausfallerscheinungen veranlassten die Beamten zur Durchführung eines Alkoholtests, der dem Fahrzeugführer 2,45 Promille auswies. Der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 07:52

    LPI-G: Dieseldiebe auf Baustelle

    Altenburg (ots) - Schmölln. Unbekannte haben in der Tatzeit von Freitag (15.08.2025) ab ca. 17:00 Uhr bis Montag (18.08.2025), 06:30 Uhr an fünf Fahrzeugen auf der Baustelle an der L1361, Autobahnanschlussstelle Schmölln, die Tankdeckel aufgebrochen und insgesamt ca. 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der verursachte Sachschaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Der Beuteschaden wird mit einem niedrigen vierstelligen Wert beziffert. Die Polizei ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:27

    LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montag, den 11.08.2025 um 13:32 Uhr ereignete sich in der Münsaer Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe des Penny-Marktes musste ein Pkw Renault verkehrsbedingt halten, weil Fußgänger die Straße querten. Ein Motorradfahrer mit Beifahrerin bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Renault auf und kam in der Folge zu Sturz. Nach Erster Hilfe durch Passanten räumten die Unfallbeteiligten die ...

    mehr
