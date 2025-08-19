Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Gera. Gera. Am Montag, den 11.08.2025 wurde gegen 09:50 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße der Völkerfreundschaft von einem Fahrzeug angefahren und leicht verletzt. Das Verursacherfahrzeug habe seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fortgesetzt und den Unfallort somit pflichtwidrig verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen, dem beteiligten Fahrzeug und der fahrzeugführenden Person machen können und bittet diese sich bei der Inspektion Gera zum Bezugszeichen 0208447/2025 unter Telefon 0365 829-0 zu melden. (DL)

