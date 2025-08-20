Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handfester Streit in Gaststätte

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 22 Uhr wurde die Polizei in eine Gaststätte in der Ronneburger Straße gerufen, da dort eine handfeste Streitigkeit im Gang sei. Ein 42-jähriger Deutscher und sein noch unbekannter Begleiter sollen in der Gaststätte einen 42-jährigen Deutschen aufgefordert haben nach draußen zu kommen, um "eine Sache" zu klären. Als der Aufgeforderte dem nicht nachkam, hätte der noch Unbekannte einen 63-jährigen Gast (deutsch) mit einer Blechgießkanne geschlagen und einen Blumentopf nach ihm geworfen, ihn dabei aber nicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Streitenden die Lokalität bereits wieder verlassen. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung blieb indes verborgen und soll im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung erforscht werden. (DL)

