POL-MG: Raub: Zwei Männer berauben 74-Jährige am Alter Markt

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 28. Mai, sowie am gestrigen Feiertag nahm die Polizei im Stadtgebiet drei Einbrüche auf. Betroffen waren ein Seniorenheim, eine KiTa und eine Privatwohnung. Am Mittwochmorgen fiel Angestellten eines Seniorenheims in Mülfort auf, dass sich Unbekannte im Laufe der Nacht - vermutlich zwischen 21 Uhr am Vortag und 6.45 Uhr - gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft hatten. Dort beschädigten sie einen Kaffeeautomaten und entwendeten eine ...

