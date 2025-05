Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 28. Mai, sowie am gestrigen Feiertag nahm die Polizei im Stadtgebiet drei Einbrüche auf. Betroffen waren ein Seniorenheim, eine KiTa und eine Privatwohnung.

Am Mittwochmorgen fiel Angestellten eines Seniorenheims in Mülfort auf, dass sich Unbekannte im Laufe der Nacht - vermutlich zwischen 21 Uhr am Vortag und 6.45 Uhr - gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft hatten. Dort beschädigten sie einen Kaffeeautomaten und entwendeten eine Kassette mit Münzgeld aus dem Gerät.

An Christi Himmelfahrt begab sich ein Team der Kriminalpolizei gegen 16.15 Uhr zunächst zu einem Gebäude in Odenkirchen, in dem sich sowohl Privatwohnungen als auch ein Büro befinden. Anwohner dieses Komplexes an der Ruhrfelder Straße hatten zwischen 12 und 13 Uhr eine verdächtige Person bemerkt, die an Türen klopfte. Gegen 15 Uhr stellten sie fest, dass sich jemand Zugang zu einer Wohnung verschafft, dort eine Brieftasche entwendet und zudem augenscheinlich versucht hatte, auch in das Büro einzudringen. Dies misslang jedoch.

Bei der verdächtigen Person handelt es sich um einen Mann, der zwischen 35 und 45 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß ist. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine bunte Sweatjacke und eine dunkle Kappe. Dem Eindruck der Zeugen nach handelt es sich um einen Deutschen.

Wenig später nahmen die Beamten einen weiteren Einbruch in Odenkirchen auf. Unbekannte hatten ein Fenster zur Kindertagesstätte an der Wiedemannstraße gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Dies geschah voraussichtlich zwischen 17 Uhr am Vortag und 16.45 Uhr. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt sachdienliche Hinweise von noch nicht erfassten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

