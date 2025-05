POL-MG: Diebstahl des Greifarms eines Lkw

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach sucht nach einem bisher unbekannten Täter. Der unbekannte Mann soll im Bus der Linie 003 mehrfach eine Frau sexuell belästigt und sie bedrängt haben. Die Frau war am Montag, 15. Juli 2024, um 7.24 Uhr an der Haltestelle Eschenhof in den Bus gestiegen. Der Tatverdächtige stieg zwei Minuten später an der Haltestelle Bettrath Kirche zu. Dann soll es zu der sexuellen ...

