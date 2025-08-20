PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 120 Meter Kupferkabel entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein Mitarbeiter eines Internetanbieters wurde am Dienstagmorgen (19.08.2025) aufgrund einer Störung in ein Mehrfamilienhaus in der Siegfried-Flack-Straße gerufen. Dort musste er feststellen, dass der Grund für die Störung Kabeldiebe waren, die sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft hatten. Dort brachen sie den Strom- und Sicherungskasten auf und entwendeten insgesamt etwa 120 Meter Kupferkabel. Der Beutewert wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Der angerichtete Sachschaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizeiinspektion Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

