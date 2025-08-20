PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Unruhestifter im Supermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 43-jähriger Deutscher hat am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 18:30 Uhr für Unruhe in einem Verbrauchermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße gesorgt, als er merklich alkoholisiert begann Leute anzuschreien und anzupöbeln. Ein 75-jähriger Deutscher ließ sich das Verhalten nicht bieten und forderte den Unruhestifter nachdrücklich auf das Geschäft zu verlassen, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern kam, bei dem der Jüngere dem Älteren das T-Shirt zerriss. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort und konnte eine weitere Eskalation unterbinden. Ein Alkoholtest bescheinigte dem 43-Jährigen 2,75 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

