LPI-G: Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gera (ots) - Gera. Ein 42-jähriger Russe sorgte am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:20 Uhr in den Arcaden in der Heinrichstraße für Aufsehen, als er dort stark alkoholisiert Angestellte bepöbelte und sich weigerte die Räumlichkeit zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort, der 42-Jährige verhielt sich jedoch weiter renitent und wollte auch seine Personalien nicht benennen. Als seine mitgeführte ...

