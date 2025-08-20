LPI-G: Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt
Gera (ots)
Gera. Am Dienstag, den 19.08.2025 gegen 10:50 Uhr übersah ein 57-jähriger PKW-Fahrer (deutsch) beim Linksabbiegen vom Dr.-Semmelweis-Weg in die Dr.-Schomburg-Straße einen bevorrechtigten 17-jährigen Mopedfahrer (deutsch) und stieß mit diesem zusammen. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur Versorgung ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell