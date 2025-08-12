PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag, 11. August, zwischen 12.55 Uhr und 13.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Geist eingebrochen.

Durch ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt in das Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

