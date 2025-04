Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Montag war ein Kind bei Uhingen mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs.

Ulm (ots)

Um 18.30 Uhr sah die Polizeistreife den jungen Fahrer eines E-Scooters in der Schorndorfer Straße in Holzhausen. Ein Kennzeichen war am E-Scooter nicht angebracht. Die Beamten wollten den Fahrer deshalb kontrollieren. Der missachtete daraufhin jegliche Kontrollaufforderungen und versuchte zu flüchten. In der Bahnhofstraße gelang es das Kind auf dem Elektrokleinstfahrzeug zu kontrollieren. Der 13-Jährige wurde anschließend samt E-Scooter seinen Eltern übergeben. Bei einem verkehrserzieherischen Gespräch konnte der Vater die erforderliche Versicherungsplakette vorzeigen. Auch auf das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren beim Führen von E-Scootern wurde er hingewiesen. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er die Plakette nicht angebracht hatte.

