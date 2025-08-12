PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 9. August, auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten BMW.

In der Zeit zwischen 10.30 und 10.45 Uhr war der Geschädigte einkaufen und bemerkte nach seiner Rückkehr die Beschädigungen am linken hinteren Stoßfänger. Es entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:38

    POL-HAM: 72-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Eine 72-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 11. August, bei einem Alleinunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer. Die Hammerin befuhr gegen 21.40 Uhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechselte, um in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen, prallte sie mit ihrem Pkw gegen eine Laterne auf der Mittelinsel. Durch die Kollision ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:37

    POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Zechenbahnweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 11. August, in der Zeit zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung am Zechenbahnweg ein. Durch Beschädigung des Zylinderschlosses verschafften sich der oder die Einbrecher Zutritt zur Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:00

    POL-HAM: Zeuge nach Autorennen gesucht

    Hamm-Herringen (ots) - Nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der Dortmunder Straße am Sonntag, 3. August, sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Zeugen. Der ältere Mann hatte an dem Tag gegen 22.20 Uhr den nördlichen Gehweg des Herringer Wegs in Richtung Westen benutzt. Der Fußgänger beabsichtigte, die Dortmunder Straße zu überqueren. Als er die herannahenden Autos bemerkte eilte er zur dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren