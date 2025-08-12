Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 9. August, auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten BMW.

In der Zeit zwischen 10.30 und 10.45 Uhr war der Geschädigte einkaufen und bemerkte nach seiner Rückkehr die Beschädigungen am linken hinteren Stoßfänger. Es entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell