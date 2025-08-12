Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Zechenbahnweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 11. August, in der Zeit zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung am Zechenbahnweg ein.

Durch Beschädigung des Zylinderschlosses verschafften sich der oder die Einbrecher Zutritt zur Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell