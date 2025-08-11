Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Fälle von dreistem Schmuckdiebstahl

Hamm-Herringen (ots)

Ein 71-jähriger Anwohner der Herringer Heide wurde am Freitag, 8. August, Opfer eines Goldkettendiebstahls. Eine bislang unbekannte männliche Person sprach den Senior gegen 13.30 Uhr in seinem Vorgarten an und fragte, ob er Kleingeld wechseln könne. Als weder der 71-Jährige noch seine Frau das Geld wechseln konnten, wollte er sich wieder der Gartenarbeit widmen und drehte dem Unbekannten den Rücken zu. In dem Moment riss dieser ihm von hinten die Goldkette vom Hals und flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Von-der-Kuhlen-Straße.

Der Dieb ist etwa 1,60 Meter groß, 25-35 Jahre alt, hat schwarze kurze Haare, einen dunkelbraunen Teint und einen glatt rasierten Bart. Er trug eine schwarze Sonnenbrille und war mit einem weißen Oberteil und dunkler Hose bekleidet.

Ebenfalls am Freitagnachmittag kam es zu einem weiteren Schmuckdiebstahl in Herringen.

Eine 87-Jährige hielt sich gegen 16.40 Uhr auf dem Gehweg nahe ihrer Wohnanschrift zwischen Seelhofstraße und Albert-Funk-Straße auf, als sie von einer Frau von der Beifahrerseite eines silbernen Kleinwagens angesprochen wurde. Die Beifahrerin winkte sie an das Auto heran und umarmte die 87-Jährige aus der geöffneten Tür. Anschließend entfernte sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Albert-Funk-Straße.

Erst an der Haustür fiel der Seniorin auf, dass ihr goldener Ehering und zwei goldene Ohrringe während der Umarmung gestohlen wurden.

Der Fahrer ist zwischen 65 und 75 Jahre alt und übergewichtig. Er trug ein weißes Hemd und einen grau-weißen Hut. Die Beifahrerin ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie trug ein graues Kopftuch und eine dünne, dunkelgraue Jacke. Beide haben einen braunen Teint.

Hinweise zu den beiden Fällen, den Tatverdächtigen und dem silbernen Kleinwagen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell