POL-ST: Ochtrup, Betrug, 64-jähriger verliert vierstellige Summe

Zu einem Telefonbetrug mit einer Unbekannten ist es in Ochtrup gekommen. Ein 64-jähriger Mann lernte im Internet eine Frau kennen. Nach einem längeren Kurznachrichten-Kontakt über das Smartphone bat die Unbekannte den Ochtruper um Hilfe. Angeblich stehe ein Erbe bei ihr an, und deshalb benötige sie eine höhere vierstellige Summe, um das Erbe mit einer Steuerzahlung freizuschalten. Sie versprach, das Geld zurück zu zahlen. Der Ochtruper überwies der Frau daraufhin das Geld. Danach wurde der Kontakt sporadischer, und das Geld wurde nicht zurückgezahlt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich: Zahlen Sie niemals Geld an Unbekannte. Brechen sie Kontakte ab, wenn Sie aufgefordert werden, Geld zu zahlen. Werden Sie bereits im Vorfeld misstrauisch, wenn unbekannte Personen Ihnen einen Sachverhalt schildern, der Ihnen komisch oder unglaubwürdig vorkommt. Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen.

