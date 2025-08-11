Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand von drei Altkleidercontainern

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige setzen am Sonntag, 10. August, gegen 6 Uhr drei Altkleidercontainer an der Grünstraße in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache ist derzeit noch ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 3.500 Euro.

Die Grünstraße ab der Kreuzung Alleestraße wurde für die Dauer des Einsatzes beidseitig komplett für den Verkehr gesperrt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell