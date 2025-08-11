Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Jugendliche bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße verletzten sich am Samstag, 9. August, zwei 17-Jährige leicht.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Hamm die Kamener Straße in Richtung Osten. In Höhe am Pelkumer Bach fuhr er einen VW von einem 26-Jährigen Hammer auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Rollerfahrer und sein Beifahrer leicht. Zwei Rettungswagen brachten die Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt. (bf)

