Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Bushaltestellen beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Ein oder mehrere bislang Unbekannte beschädigten am Sonntag, 10. August, in der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr vier Bushaltestellen in der Lange Straße, der Dortmunder Straße sowie der Wittekindstraße.

Betroffen sind die Haltestellen "Brukterer Weg", "Schmiedestraße", "Freiligrathstraße" und "Eckernkamp". Dort wurden jeweils einzelne Glasscheiben zerstört.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

