Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich

Harztor (ots)

Für etwa eine halbe Stunde wurde die Kreuzung Kupferhammer nach einem Unfall gesperrt. Ein Nissan-Fahrer befuhr am Dienstag, 12 Uhr, die Alexander-Puschkin-Straße und war Rechtsabbieger in Richtung Ellrich auf die Northeimer Straße, während ein Hyundai die Northeimer Straße in Richtung Ellrich befuhr. Der 78-jahrige Nissan-Fahrer kollidierte mit dem Vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Alle beteiligten wurden in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kameraden der Feuerwehr banden die auslaufenden Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell