Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autowaschanlage

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Zeit von Freitag, 8. August, 22 Uhr, bis Samstag, 9. August, 6.45 Uhr in einen Lagerraum von einer Autowaschanlage am Waterkamp ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch den Einsatz von Werkzeugen Zugang zu dem Lagerraum und dem dort befindlichen Tresor. Aus diesem wurde Bargeld entwendet.

Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell