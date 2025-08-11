POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte
Hamm-Pelkum (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Sonntag, 10. August, in eine Doppelhaushälfte an der Kamener Straße ein.
Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften sie sich gegen 1.45 Uhr durch ein gekipptes Fenster Zugang ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell