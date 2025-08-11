Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Pelkum (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Sonntag, 10. August, in eine Doppelhaushälfte an der Kamener Straße ein.

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften sie sich gegen 1.45 Uhr durch ein gekipptes Fenster Zugang ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell