Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Werkzeugdieb festgenommen

Hamm-Rhynern (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch, 6. August, festgenommen werden. Ausschlaggebend war der Diebstahl von Werkzeugen von einer Baustelle an der Von-Thünen-Straße in der Nacht zum Dienstag, 5. August.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie der Dieb das gestohlene Werkzeug in einen weißen Wagen packte. Dieses Fahrzeug war zur Fahndung ausgeschrieben und wurde in derselben Nacht in der Erich-Krämer-Straße sichergestellt. In dem Fahrzeug befand sich das Diebesgut. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde weiteres Diebesgut gefunden, wodurch er mit weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht werden konnte.

Der Mann aus Hamm wurde vor Ort von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn lag zudem ein weiterer Haftbefehl vor. (bf)

