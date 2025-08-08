PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person an der Münsterstraße

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 7. August 2025, um 17.57 Uhr ereignete sich im Bereich der Münsterstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 70-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Mann aus Hamm mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfeiler einer Bahnüberführung. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert und stieß hier mit dem an einer roten Ampel wartenden PKW eines 68-jährigen aus Hamm zusammen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der 70-jährige wurde von einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.(sr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:46

    POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 6. August, in der Zeit zwischen 17.15 und 17.40 Uhr einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heessener Straße. Der Schaden des Hyundai wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 12:20

    POL-HAM: Goldkette vom Hals gerissen - drei Tatverdächtige flüchten in braunem Pkw

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 63-Jährige ist am Montagvormittag, 4. August, an der Hugo-Bröcker-Straße Opfer von Goldkettendieben geworden. Die Hammerin war zu Fuß unterwegs, als sie gegen 10.45 Uhr in Höhe der Sparkassenfiliale aus einem geparkten Auto angesprochen und nach dem Weg zur nächsten Apotheke gefragt wurde. Als die 63-Jährige nah am Auto stand, versuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren