Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person an der Münsterstraße

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 7. August 2025, um 17.57 Uhr ereignete sich im Bereich der Münsterstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 70-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Mann aus Hamm mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfeiler einer Bahnüberführung. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert und stieß hier mit dem an einer roten Ampel wartenden PKW eines 68-jährigen aus Hamm zusammen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der 70-jährige wurde von einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.(sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell