POL-HAM: Zweite Waffen- und Messerverbotszone in Hamm tritt in Kraft

Zur Verbesserung der Kriminalitätslage und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wurde durch das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen auf Antrag des Polizeipräsidiums Hamm eine Waffen- und Messerverbotszone im Bereich des Bahnhofquartiers eingerichtet. Neben dem Bereich der Südstraße/Santa-Monica-Platz, ist sie die zweite ihrer Art im Hammer Stadtgebiet und seit Donnerstag, 7. August 2025, durch entsprechende Beschilderung räumlich gekennzeichnet.

"Neben den bereits etablierten Maßnahmen, wie beispielsweise der SiKo-Streife und dem SiKo-Point, den ständigen Schwerpunkteinsätzen und der Nutzung mobiler Videobeobachtungsanlagen, stellt die Einrichtung einer Waffen- und Messerverbotszone im Bahnhofsquartier einen zusätzlich bedeutsamen Baustein unserer Arbeit unter dem Dach der Sicherheitskooperation 'Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm' dar. Unsere Ziele sind klar: Reduzierung insbesondere der Gewaltkriminalität und Stärkung des Sicherheitsgefühls", betont Polizeipräsident Thomas Kubera.

Er führt aus, dass Waffen- und Messerverbotszonen im Rahmen einer Gesamtkonzeption Wirkung entfalten. So konnte im Vergleich der ersten Halbjahre von 2024 zu 2025 im Bereich der Südstraße/Santa-Monica-Platz ein Rückgang der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität von 40 Prozent erreicht werden. Seit der Einrichtung der dortigen Zone haben Einsatzkräfte der Polizei Hamm in einer Vielzahl von Sondereinsätzen bereits 1.074 Personen kontrolliert. Dabei konnten sie 40 Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände sicherstellen. "Jede Sicherstellung und jedes sich anschließende Bußgeld- oder Strafverfahren macht unsere Stadt sicherer und zeigt, dass regelabweichendes Verhalten zu Konsequenzen führt", so Kubera.

Für die Polizei Hamm wird es nun auch im Bahnhofsquartiers einfacher, präventiv einzuschreiten, zu kontrollieren und Verstöße zu sanktionieren. Das Waffengesetz sieht in Waffen- und Messerverbotszonen besondere Kontrollrechte vor. Wer eine entsprechende Ordnungswidrigkeit begeht, muss mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro rechnen. Mitgeführte Waffen und Messer werden eingezogen.

Die Waffen- und Messerverbotszone ist täglich von 11 Uhr bis zum darauffolgenden Tag 7 Uhr eingerichtet. In dieser Zeit ist - über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus - das Mitführen von sämtlichen Waffen, wie Reizstoffsprüh- oder Elektroimpulsgeräte und Messern verboten. Von dem Verbot ausgenommen sind unter anderem Anwohner, Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben oder auch Handwerker.

Weitere Informationen wie ein Kartenausschnitt und die Beschilderung der Waffenverbotszone oder Antworten auf rechtliche Fragen sind auf der Internetseite der Polizei Hamm hinterlegt:

https://hamm.polizei.nrw/artikel/waffen-und-messerverbotszone-im-bahnhofsquartier (hei)

