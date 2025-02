Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verkehrsunfallflucht - 30-jähriger E-Scooter-Fahrer angefahren

Bonn (ots)

Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zum Fahrzeugführer eines Kleinwagens mit SU-Kennzeichen, der am Montagmorgen (10.02.2025) am Potsdamer Platz einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer angefahren haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 05:45 Uhr querte der E-Scooter-Fahrer an der Einmündung zum Potsdamer Platz den Heinrich-Böll-Ring auf dem parallel zum Fußgängerüberweg verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Dorotheenstraße. Dabei wurde er nach bisherigem Sachstand von dem aus dem Kreisverkehr in den Heinrich-Böll-Ring einfahrenden silbernen oder grauen Kleinwagen erfasst und stürzte zu Boden, wobei er leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer des Pkw soll daraufhin unmittelbar beschleunigt haben und in Richtung Vorgebirgsstraße davongefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nähere Beschreibungsmerkmale zu Fahrerin oder Fahrer liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

