Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Autofahrer nach Frontalzusammenstoß mit Lkw auf der K14 tödlich verletzt

Wachtberg (ots)

Am Dienstagmorgen (11.02.2025) hat sich auf der K14 zwischen Ließem und Gimmersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-jähriger Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 27-jährige Pkw-Fahrer zur Unfallzeit gegen 07:50 Uhr die K14 aus Ließem kommend in Fahrtrichtung Gimmersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links ab und kollidierte auf der Gegenfahrspur frontal mit einem LKW, der in Fahrtrichtung Ließem unterwegs war.

Der 27-Jahrige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 26-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße wurde für Unfallaufnahme, die derzeit noch andauert, gesperrt. Dabei wird auch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt.

Die weitergehenden Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell