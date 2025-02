POL-BN: Polizei-Mobil in Bonn-Beuel im Einsatz

Bonn (ots) - Am Freitag (07.02.2025) wurde ein 26-jähriger Radfahrer auf der Eduard-Otto-Straße in Bonn-Kessenich durch die Kollision mit einer unachtsam geöffneten Autotür verletzt. Zur Unfallzeit gegen 15:05 Uhr passierte der Radfahrer dabei einen geparkten Opel, dessen 71-jähriger Fahrer in diesem Moment die Autotür öffnete. Der 26-Jährige konnte der Türe nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kam bei der ...

