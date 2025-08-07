PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 6. August, in der Zeit zwischen 17.15 und 17.40 Uhr einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heessener Straße. Der Schaden des Hyundai wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 12:20

    POL-HAM: Goldkette vom Hals gerissen - drei Tatverdächtige flüchten in braunem Pkw

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 63-Jährige ist am Montagvormittag, 4. August, an der Hugo-Bröcker-Straße Opfer von Goldkettendieben geworden. Die Hammerin war zu Fuß unterwegs, als sie gegen 10.45 Uhr in Höhe der Sparkassenfiliale aus einem geparkten Auto angesprochen und nach dem Weg zur nächsten Apotheke gefragt wurde. Als die 63-Jährige nah am Auto stand, versuchte ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 10:11

    POL-HAM: 69-jähriger Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 69-jähriger Rollerfahrer verletzte sich am Montag, 4. August, bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße leicht. Gegen 16 Uhr befuhr der Rollerfahrer aus Hamm die Radbodstraße in nördliche Richtung. Er fuhr nach Zeugenangaben über eine rote Ampel und kollidierte mit dem Mercedes einer 54-jährigen Hammerin. Diese kam aus der Seitenstraße kurz vor der Lippebrücke und wollte nach links ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 10:10

    POL-HAM: PKW auf dem Hilkenhohl beschädigt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 2. August, 00.10 Uhr und Montag, 4. August, 14 Uhr einen geparkten PKW auf dem Hilkenhohl. Der Mercedes wies diverse Kratzer und Deformierungen auf. Der Gesamtschaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren