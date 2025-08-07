Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 6. August, in der Zeit zwischen 17.15 und 17.40 Uhr einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heessener Straße. Der Schaden des Hyundai wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell