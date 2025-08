POL-HAM: PKW auf dem Hilkenhohl beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 3. August, 16 Uhr und Montag, 4. August, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fritz-Heitsch-Weg ein. Der oder die Einbrecher kletterten über eine Leiter zu einem Fenster im Obergeschoss und hebelten dieses auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und ...

