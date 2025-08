Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus am Fritz-Heitsch-Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 3. August, 16 Uhr und Montag, 4. August, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fritz-Heitsch-Weg ein.

Der oder die Einbrecher kletterten über eine Leiter zu einem Fenster im Obergeschoss und hebelten dieses auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können bisher noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell